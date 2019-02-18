Бесплатные фильмы и символы Майдана: как во Львове вспоминают о Героях Небесной Сотни

Мероприятия в память о самых кровавых днях Революции достоинства продляться 19 и 20 февраля

Бесплатные фильмы и символы Майдана: как во Львове вспоминают о Героях Небесной Сотни 2019-02-18T17:05:00+02:00 Запад Мероприятия в память о самых кровавых днях Революции достоинства продляться 19 и 20 февраля















Во Львове сегодня вспоминают Героев Небесной Сотни, погибших во время событий на Майдане. По этому случаю предприниматели и владельцы магазинов начали размещать на витринах и внутри заведений символы Майдана – фото, тематические рисунки, свечи, каски и щиты.

"Вспомним, как 5 лет назад, украинцы распечатывали фото погибших и размещали их на улицах городов, чтобы все видели своих Героев. Предлагаем эту инициативу продолжить и повесить специальный коллаж с портретами Героев Майдана везде: у себя в ленте в Facebook, на витринах кафе и магазинов, учреждений и организаций", – комментирует директор одного из департаментов ЛГС Евгений Бойко.

Кроме того, в Центре Довженко провели открытый показ документального фильма "Майдан".

Это хроника событий Революции достоинства 2013-2014 годов, где рассказывают мирных митингах на Майдане в кровавых уличных боях между правоохранителями и протестующими. Фильм посмотрело около 700 зрителей.

К слову, в 19.00 в Центре Довженко также будут транслировать художественный фильм "Киборги". Кинопоказ – открытый, вход – свободный для всех желающих.

Напомним, на этой неделе Львов приобщается к мероприятиям в память о Небесной Сотне. Так, завтра, 19 февраля, в 15.00 в малом сессионном зале горсовета состоится открытая дискуссия "Феномен жертвы Героев Небесной Сотни – без права на забвение", где примут участие представители всех религиозных конфессий города, интеллигенции и студенты. Также в 12.30 на площади перед ратушей откроют тематическую выставку памяти героев.

На следующий день, 20 февраля, в храмах города пройдут поминальные панихиды по героям, а на 2 этаже ЛГС, в 10.30 откроют экспозицию детских рисунков. В этот день на зданиях горсовета и районных администраций также установят сине-желтые флаги с черными траурными лентами.

Ранее сообщалось, что в столице Соединенных Штатов – Вашингтоне – прошли траурные мероприятия, которыми почтили память Героев Небесной Сотни.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал героев Небесной сотни "ангелами-хранителями" страны.

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