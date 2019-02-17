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"Ангелы памяти": во Львовской области почтят Героев Небесной Сотни

Сегодня, 06:20

Инициирована такая акция художественным агентством "Территория А" в память о расстреле Героев Небесной сотни

Фото: Facebook
"Ангелы памяти": во Львовской области почтят Героев Небесной Сотни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/700/351/5c670035173b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/700/351/5c670035173b2.jpg Запад Инициирована такая акция художественным агентством «Территория А» в память о расстреле Героев Небесной сотни

Уже второй год подряд Львов приобщается к тихой акции "Ангелы памяти", когда школьники вместе с семьями Героев Небесной Сотни будут украшать аллею в центре города символическими бумажными ангелами.

Начало акции – 18 февраля в 15:00, на проспекте Шевченко во Львове. Отметим, что к проекту привлекли почти все учебные заведения области.

"Следовательно, в течение 18-21 февраля в этих школах состоятся тематические уроки. Кроме того, в   населенных пунктах также планируется создать аллеи "Ангелов памяти", – добавляют в ЛОГА.

Напомним, что инициирована акция художественным агентством "Территория А" в память о расстреле Героев Небесной сотни 18 февраля 2014 на улице Институтской. Сейчас – часть улицы Институтской носит название Аллея Героев Небесной Сотни.

Акция "Ангелы памяти" проходит при поддержке команды Музея Революции Достоинства. В этом году, кроме Львова, она состоится в Киеве, Авдеевке, Виннице, Днепре, Краматорске, Кропивницком, Полтаве, Тернополе, Тульчине, Хмельницком, Чернигове, а также в Париже (Франция).

Напомним, ранее память погибших почтил президент Украины Петр Порошенко, назвавший героев Небесной сотни "ангелами-хранителями" страны.

Также мы сообщали, что  в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни проходил  молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.

Кроме того, на Майдане Незалежности в Киеве была открыта выставка под открытым небом, где представлены девять лучших проектов Мемориала героев "Небесной сотни", которых отобрали по результатам архитектурного конкурса. Всего поступило более 60 заявок из 12 стран мира.

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Тег Львов, небесная сотня, Герои Небесной Сотни, ангел

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