Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19

Главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий развеял миф о бессимптомном течении COVID-19. По его словам, такого практически не бывает.

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"Вы будете чувствовать как минимум заложенность носа, боль в мышцах, потерю обоняния или вкуса, усталость, может появиться незначительный кашель, может подняться температура тела. При таких симптомах следует обратиться к врачу", – написал Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Врач считает, что единственным показательным анализом в начале заболевания является ПЦР-тест, другие тесты не работают.

"Если у вас появилась одышка, стоит обратиться на обследование легких с помощью компьютерного томографа. Главное не паниковать и не придумывать себе причин, почему вы чувствуете себя больным (холодный напиток, сквозняк, кондиционер, аллергия)", – сказал доктор.

В случае подтверждения диагноза, Жиравецкий посоветовал сохранять спокойствие и выполнять рекомендации врачей, а не заниматься самолечением.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской областной инфекционной больнице от осложнений коронавируса умерла 29-летняя женщина. Родные пациентки также заразились COVID-19.

Кроме того, в Тернополе заявили, что не согласны с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне карантина.

Видео: Сергей Надал, Facebook

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