Бил и душил: во Львовской области мужчина жестоко убил свою маму

Сына женщины уже задержала полиция. Суд изберет ему меру пресечения

Мужчина может лишиться свободы / Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области мужчина убил свою 61-летнюю маму во время конфликта. Медики обнаружили на теле женщины многочисленные следы побоев.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали

Между женщиной и ее 38-летним сином произошел конфликт. Из-за этого мужчина решил избить и задушить свою маму. Тело осталось в доме.

Лишение свободы

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Мужчина может лишиться свободы от семи до пятнадцати лет.

Домашнее насилие

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

Ранее мы писали: