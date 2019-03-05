На Волыни из-за гриппа закрыли несколько школ
Школы закрыты в двух районах
В Волынской области из-за заболевания гриппом пришлось закрыть три школы. Об этом информирует Волынский областной лабораторный центр.
Обучение прекратили в двух школах в Гороховском и в одной в Турийском районах. Среди больных на Волыни 66% составляют дети до 17 лет – 3970 человек. Больше всего от гриппа пострадали школьники (65% от заболевших).
Именно поэтому в связи с осложнением эпидситуации по ОРВИ и гриппу в отдельных учебно-воспитательных заведениях, врачи-эпидемиологи рекомендовали временно приостановить обучения в общеобразовательных школах.
В Волынской области в нескольких районах зафиксированы локальные превышения эпидемических порогов.
С начала эпидемического сезона, который начался 1 октября 2018, гриппом переболело более 117 тыс. волынян – это 11,3% населения области.
С начала эпидемического сезона против гриппа на Волыни вакцинировано 1428 человек, в т. ч. 229 детей до 17 лет.
Напомним, что ранее в Украине тест на грипп стал дефицитом. Результаты экспресс-теста берут во внимание даже врачи, а вот в Минздраве их не считают достоверными.
Ранее в Чернигове от гриппа умерли два человека. Мужчина и беременная женщина скончались от осложнений, вызванных гриппом.
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