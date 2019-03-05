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На Волыни из-за гриппа закрыли несколько школ

Сегодня, 11:35

Школы закрыты в двух районах

Фото: Pixabay
На Волыни из-за гриппа закрыли несколько школ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e3f/a4f/5c7e3fa4f0370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e3f/a4f/5c7e3fa4f0370.jpg Запад Школы закрыты в двух районах

В Волынской области из-за заболевания гриппом пришлось закрыть три школы. Об этом информирует Волынский областной лабораторный центр.

Обучение прекратили в двух школах в Гороховском и в одной в Турийском районах. Среди больных на Волыни 66% составляют дети до 17 лет – 3970 человек. Больше всего от гриппа пострадали школьники (65% от заболевших).

Именно поэтому в связи с осложнением эпидситуации по ОРВИ и гриппу в отдельных учебно-воспитательных заведениях, врачи-эпидемиологи рекомендовали временно приостановить обучения в общеобразовательных школах.

В Волынской области в нескольких районах зафиксированы локальные превышения эпидемических порогов.

С начала эпидемического сезона, который начался 1 октября 2018, гриппом переболело более 117 тыс. волынян – это 11,3% населения области.

С начала эпидемического сезона против гриппа на Волыни вакцинировано 1428 человек, в т. ч. 229 детей до 17 лет.

Напомним, что ранее в Украине тест на грипп стал дефицитом. Результаты экспресс-теста берут во внимание даже врачи, а вот в Минздраве их не считают достоверными. 

Ранее в Чернигове от гриппа умерли два человека. Мужчина и беременная женщина скончались от осложнений, вызванных гриппом. 

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Тег школа, грипп, школьники, Волынь, грипп в Украине, волынская область

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