Бутылки, пакеты и объедки: река Днестр в Черновицкой области загрязнена отходами

Отдыхающие и рыбаки не боятся штрафов и мусорят прямо в воду

Бутылки, пакеты и объедки: река Днестр в Черновицкой области загрязнена отходами 2019-03-27T15:08:00+02:00 Запад Отдыхающие и рыбаки не боятся штрафов и мусорят прямо в воду

Масштабное загрязнение реки можно увидеть в селе Вороновица. Тут Днестр разлился 20 метров по берегу и весь разбросанный еще в прошлом сезоне мусор забрала вода.

Чтобы хоть немного очистить берега, работники Госагенства рыбного хозяйства Буковины вместе с местными взялись за перчатки, мешки и грабли. Только за полчаса десяток людей убрали полкилометра Днестровского берега.

Как рассказали в местном управлении Государственного агентства рыбного хозяйства, масштабы загрязнения – впечатляющие. Ведь люди, которые приезжают к реке рыбачить или отдыхать с палатками, оставляют там весь мусор. Рыбоохранный патруль штрафует нарушителей, но даже это не останавливает людей, так так размер штрафа – 170 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что на берегах Лыбеди недалеко от ТРЦ на улице Антоновича активисты обнаружили крупную свалку мусора. Горы красных стаканчиков и посуды валяются на бетонном берегу реки.

А в Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бутылки, пакеты и объедки: река Днестр в Черновицкой области загрязнена отходами". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.