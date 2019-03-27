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Бутылки, пакеты и объедки: река Днестр в Черновицкой области загрязнена отходами

Сегодня, 15:08

Отдыхающие и рыбаки не боятся штрафов и мусорят прямо в воду

Бутылки, пакеты и объедки: река Днестр в Черновицкой области загрязнена отходами Запад Отдыхающие и рыбаки не боятся штрафов и мусорят прямо в воду

В Черновицкой области в реке Днестр можно увидеть бутылки, пакеты, окурки и даже объедки. Мусор тут разбросан от берега к берегу. Почему отдыхающие и рыбаки не боятся штрафов и продолжают мусорить прямо в воду – узнавали журналисты "Сегодня".

Масштабное загрязнение реки можно увидеть в селе Вороновица. Тут Днестр разлился 20 метров по берегу и весь разбросанный еще в прошлом сезоне мусор забрала вода.

Чтобы хоть немного очистить берега, работники Госагенства рыбного хозяйства Буковины вместе с местными взялись за перчатки, мешки и грабли. Только за полчаса десяток людей убрали полкилометра Днестровского берега.

Как рассказали в местном управлении Государственного агентства рыбного хозяйства, масштабы загрязнения – впечатляющие. Ведь люди, которые приезжают к реке рыбачить или отдыхать с палатками, оставляют там весь мусор. Рыбоохранный патруль штрафует нарушителей, но даже это не останавливает людей, так так размер штрафа – 170 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что на берегах Лыбеди недалеко от ТРЦ на улице Антоновича активисты обнаружили крупную свалку мусора. Горы красных стаканчиков и посуды валяются на бетонном берегу реки. 

А в Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток. 

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Тег мусор, река, загрязнение, черновицкая область, Днестр

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