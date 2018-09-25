Из чистой реки в зловонный поток: в Тернопольской области произошла экологическая катастрофа

Сегодня, 05:59

Стоки из канализации попадают в воды реки Серет


В Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток. Тут канализационные стоки попадают прямо в воду. Чиновники говорят, все из-за того, что крысы прогрызли плотину станции очистки.

О загрязнении водоема первыми заговорили местные спортсмены. По их словам, теперь в Серете невозможно застать чистую воду: с левой стороны берега, с стороны очистных сооружений вытекают нечистоты.

Как выяснилось, канализационные стоки должны проходить целую систему очистных прудов-отстойников. Но, как рассказали в "Тернопольводоканале", плотину станции очистки в одном из прудов прогрызли крысы, и стоки попали в реку. В ближайшее время, уверяют в водоканале, пруд восстановят, а потом и полностью заменят.

Ранее мы писали, что на пляже в Одессе из-под воды забил гейзер из грязиОн залил песок на пляже: тысячи кубометров дождевой воды вылились в зоне отдыха.

А перед этим пляжи Николаева закрыли из-за фекалий, попавших в воду. Причиной загрязнения стал незаконный слив стоков из ассенизатоных машин.
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