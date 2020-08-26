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"Бывает, сразу поступают в реанимацию": врач рассказал, как спасают пациентов с COVID-19

26 августа, 18:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Стрыйская больница переполнена пациентами с коронавирусом, многие из них в тяжелом состоянии

Во Львове, где коронавирус обнаружили в мэрии, Стрыйская городская больница переполнена пациентами с COVID-19.

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Об этом на брифинге заявил заместитель председателя областной государственной администрации Иван Собко, сообщает официальная Facebook-страница ОГА.

В больнице, рассчитанной на 100 человек, по состоянию на 25 августа находилось 136 пациентов.

В свою очередь главный врач этого медучреждения Осип Бегей рассказал, что сейчас поступают в основном люди с воспалением легких. У большинства есть сопутствующие патологии – сахарный диабет, онкология, заболевания крови, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.

"Больные поступают круглосуточно. Ежедневно мы выписываем 15-17 человек и ежедневно такое же количество людей поступает. В основном у всех тест ИФА – позитивный, а ПЦР-тест еще неизвестный. Практически каждый с пневмонией. Часть пневмоний тяжелых. Бывает так, что больные сразу поступают в реанимацию", - объяснил Бегей, сообщает "Суспільне".

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Сейчас в реанимации этой больницы находятся 11 человек, все они подключены к кислородным точкам.

Медучреждение обслуживает около 300 тысяч жителей Николаевского, Сколевского и частично Жидачевского районов. Там работают 80 медиков.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

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Львов реанимация пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

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