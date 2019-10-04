В Ровенской области сожгли машину местного депутата: фото

В Ровенской области в ночь на 4 октября в Костополе сгорел автомобиль депутата областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"На место пожара прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили пылающий огнем автомобиль", – сказано в сообщении.

Спасатели обнаружили, что существует угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом. Для борьбы с огнем бойцы ГСЧС подали с разных сторон водяные стволы и примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать.

Обошлось без жертв и пострадавших нет. Дом удалось спасти, однако огнем была уничтожена передняя часть и салон автомобиля.

Как установила следственно-оперативная группа, возгорание автомобиля Mercedes-Benz G63 произошло на территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета.

Владелец авто в то время находился в доме один. С места происшествия полицейские изъяли остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства.

Сведения по факту происшествия были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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