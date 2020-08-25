"Число больных растет": медик из Луцка рассказал об опасности второй волны COVID-19

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. Директор Луцкого центра первичной медико санитарной помощи Игорь Гнетнев и врач общей практики семейной медицины Ростислав Дудик рассказали, что количество больных COVID-19 возросло.
"За последнее время мы видим, что количество больных значительно увеличивается. Также есть много пациентов с проявлениями простудных заболеваний, которые не идентифицированы. Если бы провести детальное обследование всех пациентов, возможно, заболеваемость была бы выше. Также число подтвержденных больных COVID-19 увеличилось из-за того, что начали применять дополнительные методы обследования", – отметил Ростислав Дудик, сообщают "Волынские новости".
По словам Гнетнева, люди сами делают ИФА-тесты, у многих уже есть антитела к COVID-19, то есть они переболели бессимптомно.
"Можно говорить не о волнах эпидемии, а о том, что шторм затянулся. Сейчас имеем увеличенный реестр заболевания, болезнь не отступает, поэтому я назвал бы это затяжным течением. Не стоит забывать о масочном режиме и других мерах безопасности. Конечно, это не стопроцентная гарантия безопасности, но риск заболеть значительно уменьшается", – добавил Гнетнев.
Также медики в очередной раз призвали не паниковать, если почувствовали симптомы, характерные для COVID-19, а прежде всего обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
Кроме того, Гнетнев заверил, что ко второй волне Луцкий центр первичной медико-санитарной помощи готов.
"Мы обеспечены финансово, наладили поставки медикаментов, средств защиты и материалов", – подытожил директор медцентра.
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