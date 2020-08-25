Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за сутки

В стране от COVID-19 выздоровели более 300 человек

В Украине за последние сутки, 24 августа, выявили 1658 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 108 415 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 25 украинцев (с начала эпидемии – 2 318). Вылечить от COVID-19 удалось 52 870 инфицированных (346 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что ученые зафиксировали первый официальный случай повторного заражения COVID-19.

Также напомним, в Украине снова пересмотрели зональное деление страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, Черновцы попали в "красную" зону, а Харьков в "оранжевую". Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 августа.

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Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

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О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

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