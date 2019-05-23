Чтобы не приехала гостья, мужчина "заминировал" транспорт во Львовской области

Копы искали бомбу в автобусе "Тернополь-Червоноград" после анонимного звонка о минировании

Во Львовской области саперам пришлось останавливать посреди дороги междугородний автобус "Тернополь-Червоноград" и эвакуировать его пассажиров, реагируя на сообщение о минировании транспорта.

Как стало известно, неизвестный позвонил на автовокзал и сообщил о том, что в транспорте заложена взрывчатка. Бомбы полиция так и не обнаружила, а вот минера – разоблачили.

Им оказался 31-летний житель Львовской области, который признался, что сообщил о взрывчатке ради того, чтобы к нему в гости не приехала родная сестра. По словам мужчины, родственница заставляет его работать на огороде.

В конце концов, автобус все-таки выехал по маршруту, вместе с сестрой "минера". Заставит ли она своего брата снова гнуть спину на огороде – пока неизвестно, но точно ясно, что "террорист" будет оштрафован полицией.

Напомним, недавно в Харькове эвакуировали людей из семи гостиниц после сообщения о минировании. Специалисты проверили все помещения, но никакой взрывчатки так и не нашли. Сообщение о бомбе копы получили по электронной почте. "Террористы" заявляли, что в городе взлетят на воздух сразу семь отелей. Стражи порядка провели экстренную эвакуацию людей и начали проверку помещений.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы, школы и даже Каховская гидроэлектростанция.

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