Чтобы выжил бизнес: мэр Ивано-Франковска зовет горожан на рынки (видео)

Марцинкив уверяет, что на городских рынках придерживаются всех правил

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который попал в скандал из-за своих высказываний о ромах, призвал горожан покупать продукты на местном рынке и таким образом поддержать предпринимателей. Свое видеообращение градоначальник опубликовал на странице в Facebook.

"Я на продуктовом рынке. Все свеженькое, все хорошее. Хочу призвать ивано-франковцев поддержать своих: покупать на нашем продуктовом рынке. Очень важно, чтобы в это непростое время наши предприниматели получали заработок и соответственно, могли выжить", – заявил мэр.

Видео: Руслан Марцинкив, Facebook

Это обращение Марцинкив записал на Центральном рынке города. По его словам, он лично убедился, что тут придерживаются противоэпидемических норм.

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"Все условия созданы – есть антисептики и измеряют температуру. В принципе – все в порядке. Поэтому приходите, покупайте на рынке, потому что это очень важно", – добавил он.

Пока мэр призывает горожан скупаться на продуктовых рынках, промышленные рынки в городе пустуют. Из-за этого местные предприниматели пришли под мэрию.

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Как сообщает "Галка", они возмущены тем, что на продуктовых рынках продают не только продукты, но и промышленные товары.

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Напомним, 14 мая Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение восстановить работу непродовольственных рынков.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что может заработать в Украине с 22 мая.

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