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Ромы подали в суд на мэра Ивано-Франковска: чего они хотят

14 мая, 10:08

Тина Наринецкая

Ромы настаивают на возмещении морального вреда

Скандал из-за высказываний мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о ромах только набирает оборотов. Представители общины подали на него в суд и требуют возмещения морального ущерба, сообщает "Закарпатье Онлайн".

Иск на сумму 250 тысяч гривен в Ивано-Франковский городской суд направила совсем недавно созданная ОО "Сообщество ромов Закарпатья". Его основали 26 апреля и зарегистрировали в селе Холмок Ужгородского района. Деньги ромы хотят получить за нарушение чести и достоинства своего национального меньшинства.

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Ранее мы рассказывали, что Марцинкив извинился за свои высказывания о ромах и объяснил, почему дал поручение вывезти их из города.

Напомним, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требования Марцинкива выселить ромов на Закарпатье являются недопустимыми. По факту этих призывов уже открыли уголовное производство.

Также на ситуацию отреагировали в посольстве США. Там выразили свою обеспокоенность происходящим в Ивано-Франковске и назвали действия мэра "дискриминацией и притеснениями".

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суд иск мэр скандал Ивано-Франковск Прикарпатье выселение ромы

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