COVID-19 на Буковине: число больных превысило 2,9 тысячи

За последние сутки в регионе обнаружили 63 новых зараженных

Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает захватывать Черновицкую область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили в еще 63 буковинцев. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2905 человек", – сообщил чиновник.

За минувшие сутки от COVID-19 в области вылечили 22 человек – они дважды получили отрицательные результаты тестов. Осачук отметил, что в последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

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"Это хорошая тенденция. Вместе с тем, в наших больницах еще немало пациентов в тяжелом состоянии, медики очень утомлены", – добавил он.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости разобраться с ситуацией на Буковине, в связи с чем Кабмин решил отправить в Черновцы троих членов правительства.

Что происходит на "передовой" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице – смотрите видео:

Видео: tva.ua

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