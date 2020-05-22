Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

COVID-19 на Буковине: число больных превысило 2,9 тысячи

22 мая, 08:17

Тина Наринецкая

За последние сутки в регионе обнаружили 63 новых зараженных

Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает захватывать Черновицкую область – тут опасную инфекцию подтвердили у 2905 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили в еще 63 буковинцев. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2905 человек", – сообщил чиновник.

За минувшие сутки от COVID-19 в области вылечили 22 человек – они дважды получили отрицательные результаты тестов. Осачук отметил, что в последние дни на Буковине положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных.

Реклама

В тренде
Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

"Это хорошая тенденция. Вместе с тем, в наших больницах еще немало пациентов в тяжелом состоянии, медики очень утомлены", – добавил он.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости разобраться с ситуацией на Буковине, в связи с чем Кабмин решил отправить в Черновцы троих членов правительства.

Что происходит на "передовой" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице – смотрите видео:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Черновцы буковина ОГА заражение черновицкая область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионовУкраина
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятель
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятельЗапад
Очень заразный и коварный: врач с Волыни назвал ТОП-7
Очень заразный и коварный: врач с Волыни назвал ТОП-7 "странностей" коронавирусаУкраина
На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известно
На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известноЗапад
"Мы на войне" в плачевных условиях: американцы показали работу украинских врачей (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...