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Министерский "десант" в Черновцах: брифинг Степанова, Авакова и Немчинова (онлайн-трансляция)

21 мая, 14:17

Руслан Ровик

Главы Минздрава и МВД расскажут о результатах поездки в Черновцы

В Черновцах участники "министерского десанта" – глава Минздрава Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов отчитались о своей поездке в охваченный эпидемией коронавируса регион.

Сайт "Украина 24" ведет трансляцию пресс-конференции, которая проходит в международном аэропорту "Черновцы" имени Леонида Каденюка.

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Напомним, что перед прибытием министров у здания Черновицкой ОГА появились кордоны местной полиции – в защитных перчатках и масках, однако в штатской одежде.

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Ранее глава Минздрава на брифинге сообщил о необходимости разобраться с ситуацией на месте, в связи с чем на Буковину и были отправлены трое членов правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявлял, что три больницы заполнены коронавирусными больными на 100%. Только за трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

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МВД пресс-конференция Арсен Аваков Черновцы Минздрав буковина министры коронавирус Кабинет министров брифинг Максим Степанов Олег Немчинов

Источник: Сегодня

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