COVID-19 на Буковине: за сутки умерли пять человек, что о них известно

За последние сутки на Буковине умерли пять человек, у которых коронавирусная инфекция была или подтверждена, или имелось подозрение на заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Все пациенты, которые умерли, лечились в инфекционных отделениях медицинских учреждений.
В частности, жертвой COVID-19 стала 65-летняя женщина из Черновцов. У нее была сопутствующая сердечная патология.
Еще одна 50-летняя пациентка умерла в Новоселицком районе. "Первые отобранные образцы на коронавирус дали отрицательный результат. У женщины также были сахарный диабет, сердечная патология и ожирение", – рассказали в ОГА.
В Черновцах также умер 49-летний мужчина. У него была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.
Кроме того, скончался 44-летний мужчина из Кицманского района с подозрением на COVID-19 и хронической почечной недостаточностью на гемодиализе.
Еще у одного мужчины из Кицманского района с тяжелой сердечной патологией, который умер за последние сутки, также подозревают коронавирус. Ему было 80 лет.
Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию утро 4 мая в стране было зафиксировано 12331 случай заболевания COVID-19.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 303 человека. Из них – 53 в Черновицкой области.
Тем временем 159 человек уже успешно вылечились. Один из выздоровевших от COVID-19, житель Черновцов Владимир, рассказал, что его теперь боятся даже соседи.
О том, сколько на самом деле в Украине стоят похороны умершего от коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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