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Старейший практикующий хирург: врач из Одесской области попал в Книгу рекордов Украины

29 декабря, 14:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Теравский провел более 15 тыс. операций

Владимира Теравского из Одесской области признали старейшим практикующим хирургом страны. Его имя внесли в Книгу рекордов Украины.

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Об этом сообщил представитель национального проекта "Книга рекордов Украины", пишет УНИАН.

Соответствующий диплом 85-летнему медику из города Арциз вручили 28 декабря. Врач Арцизской районной больницы Теравский получил диплом как старейший в Украине практикующий хирург.

Теравский провел более 15 тыс. операций за последние 60 лет и продолжает оперировать.

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Напомним, ранее во Львове 11-летнему мальчику провели уникальную операцию.

Кроме того, этим летом в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

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врачи одесская область хирург Книга рекордов Украины
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