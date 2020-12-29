Старейший практикующий хирург: врач из Одесской области попал в Книгу рекордов Украины

Владимира Теравского из Одесской области признали старейшим практикующим хирургом страны. Его имя внесли в Книгу рекордов Украины.
Об этом сообщил представитель национального проекта "Книга рекордов Украины", пишет УНИАН.
Соответствующий диплом 85-летнему медику из города Арциз вручили 28 декабря. Врач Арцизской районной больницы Теравский получил диплом как старейший в Украине практикующий хирург.
Теравский провел более 15 тыс. операций за последние 60 лет и продолжает оперировать.
Напомним, ранее во Львове 11-летнему мальчику провели уникальную операцию.
Кроме того, этим летом в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк