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Держали в заложниках и требовали 2 млн евро выкупа. Во Львове похитили дочь бизнесмена

Александра Стасышын Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 октября, 00:00
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Сообщения с угрозами от похитителей получили отец и мать девушки

Два миллиона евро за дочь. Во Львове четверо злоумышленников похитили студентку и требовали у отца бизнесмена огромный выкуп. Собрал ли необходимую сумму и кем оказались дерзкие похитители — знает корреспондентка "сегодня" Александра Стасышын.

На телефон Юрия Лящука поступило сообщение, которое шокировало мужчину.

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"У тебя есть время до двух часов ночи. Перевести деньги за выкуп — 2 миллиона евро. Если не будет денег на счету, тогда не увидишь в живых свою дочь. Твое время пошло", — получил сообщение отец похищенной.

Сообщение на телефон Юрия поступило в 14 часов. Что это чья-то неудачная шутка — даже не думал. А размышлял, как правильно поступить. За несколько часов похожее смс получила его жена.

"Вторая угроза пришла жене на телефон пол седьмого, уже с видео. Я понял, что это люди неадекватные, не умеющие ни писать, ни руководить. Технически невозможно было это сделать, такую сумму собрать и перечислить было нереально", — рассказал Юрий Лящук.

19-летнюю Анжелу наняла для фотосессии с собакой 17-летняя девушка. Снимать должны были в квартире рядом с вокзалом. И только фотограф переступил порог — оказался в плену.

Квартиру, где все происходило, похитители арендовали посуточно — за 600 гривен. Соседи даже не догадывались, что в ней было.

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Восемь часов почти до полуночи Анжелу удерживали в заложниках. Отец обратился в полицию, как только получил сообщение. По горячим следам поймали похитителей. Говорят, операция была хорошо спланированной, а главарь даже имел планы, куда потратит полученные деньги. В списке — авто и квартира.

"Продумали полный план своих преступных действий. Они проанализировали надуманный доход семьи потерпевшей, и продумали, что такая сумма будет ими, возможно, добыта в своем преступном намерении", — говорит в. в. о начальника Львовского районного управления полиции Богдан Собко.

Анжела как страшный сон вспоминает тот день.

"Этих людей я не знаю. Они написали в Instagram, что хотят съемку. Я согласилась. Трое неизвестных парней были в балаклавах, забрали у меня телефон и сказали ждать. Я просто хотела уйти", — рассказала потерпевшая.

Злоумышленников четверо. За похищение человека им светит семь лет тюрьмы. Среди задержанных — несовершеннолетняя, 17-летняя девушка. На суде она плакала. Задержанные тоже были обеспокоены. Им уже избрали меру пресечения.

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"Трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без залога, а несовершеннолетней подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", — отметил прокурор отдела защиты людей и противодействия насилия Львовской областной прокуратуры Назар Яворивский.

Анжела до сих пор в шоковом состоянии. Несколько недель будет посещать психолога. Отец уверяет, что после инцидента пересмотрит ее хобби.

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