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До +15 и сухо: синоптики обновили прогноз погоды во Львове

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 октября, 07:00
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В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать 15 октября во Львове – карта
Погода порадует украинцев
Погода порадует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области в пятницу, 15 октября, погода будет сухой и относительно теплой – температура поднимется до 15 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в пятницу теплее всего будет во Львове – 13-15 градусов, в остальных районах 12-14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Погода во Львове 15 октября. Источник: Укргидрометцентр

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

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