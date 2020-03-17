"До 8 марта в Италии все шутили": украинка рассказала о возвращении в Тернополь и самоизоляции

Женщина уже семь дней не выходит из квартиры

Жительница Тернополя Ксения Шкутова вернулась домой из Италии 9 марта. Женщина, не имея каких-либо проявлений коронавирусной инфекции, все-равно решила самоизолироваться, чтобы не подвергнуть опасности других.

По словам Ксении, выехать из итальянского города Сан-Джованни-Вальдарно удалось без проблем, так как тогда в стране ничего не предвещало беды.

"На границе в Словении проходили только паспортный контроль, а при въезде в Украину всем измеряли температуру. Трое пограничников были в масках и бесконтактным аппаратом проводили проверку. Температуры ни у кого не было, поэтому нас пропустили", – рассказала женщина mediator.te.u.

Приехав в Тернополь, Ксения сразу позвонила семейному врачу. Медик порекомендовала оставаться дома в самоизоляции 14 дней. Коварность нового коронавируса, по словам ученых, состоит в том, что он имеет долгий инкубационный период. Инфицированный человек может в первую неделю не иметь никаких симптомов заболевания, тем самым ненамеренно заражая других.

"Хотя я приехала не из "красной" зоны. В Сан-Джованни-Вальдарно тогда не было еще ни одного инфицированного коронавирусом. Но я осознаю всю важность, поэтому и сообщила о своем приезде. Врач взяла у меня все данные, регион, город. Сейчас вся ситуация на контроле", – рассказывает женщина.

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Ксения находится дома уже седьмой день. Продукты ей приносят родственники и друзья к двери. Из квартиры в Тернополе не отлучается никуда. Дома готовит сама, убирает, просматривает фильмы. Ежедневно утром и вечером отправляет температурные показатели своему врачу и сообщает о каких-либо изменениях.

"У меня нет ни насморка, ни кашля, ни температуры, ни слабости, – никаких проявлений болезни. Температурные показатели колеблются от 36,1 до 36,4. Чувствую себя хорошо. Единственное – атмосфера в четырех стенах нагнетает", – говорит Ксения.

По словам украинки, в Италии к 8 марта люди еще не понимали насколько критична ситуация с распространением коронавируса. Многие шутили по этому поводу. Но сейчас, говорит, не до шуток. Вирус распространился быстрыми темпами. Поэтому карантинные мероприятия в Украине женщина поддерживает.

До 24 марта Ксения Шкутова остается в самоизоляции. Говорит, родные поддерживают ее, звонят каждый день. Хотели бы встретиться, но женщина боится, чтобы через нее никто не пострадал. Всем, кто вернулся за границы, также советует заботиться не только о себе, но и об окружающих, оставаться дома и сохранять спокойствие.

Отметим, по официальным данным на 17 марта, в Италии зафиксировано 27 980 случаев заражения коронавирусом (3 233 за сутки) и 2 157 погибших (348 за сутки).

В Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 71-летняя жительница Житомирской области умерла.

В то же время мужчина, который был госпитализирован с коронавирусом в Черновицкой области, уверенно движется к выздоровлению. Об этом на брифинге заявил заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

О том, как не заразиться коронавирусом – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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