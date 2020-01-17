Добивала ножкой стула: 20-летнюю девушку будут судить за циничное убийство

Трюк со стулом озадачил сеть Фото: Lucas Raggers / Unsplash

Во Львове будут судить 20-летнюю девушку, которая обвиняется в том, что до смерти забила своего знакомого во время ссоры.

Как сообщили в областной прокуратуре, трагедия произошла в конце июля 2019 года, во львовской квартире по улице генерала Тарнавского.

Между женщиной и ее знакомым вспыхнул конфликт, переросший в физическую расправу. Причем расправу чинил не мужчина, а молодая девушка – она бросила в потерпевшего деревянный стул и попала ему в голову.

Не успокоившись на этом, разъяренная львовянка продолжала избивать потерпевшего, нанося ему удары кулаками и деревянной ножкой от стула по голове и туловищу.

От полученных травм мужчина скончался. Было открыто уголовное производство по статье "умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего".

После окончания досудебного расследования городская прокуратура передала обвинительный акт в суд. Девушке грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркетена Подоле. Группа из трех человек дважды нападала на охранника супермаркета и избила его до полусмерти. Происходящее снимала на видео девушка из этой компании.

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