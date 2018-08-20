Эксперты рассказали, почему у полиции упала раскрываемость преступлений

Реформу полиции в свое время ждали едва ли не сильнее, чем все остальные изменения в украинском социуме. На нее было возложено много надежд, она должна была стать настоящим прорывом в Украине. Но уже буквально спустя год после ее внедрения стало понятно, что ожидания оказались завышенными.

Оставляет желать лучшего и раскрываемость преступлений, которая в 2016 г. упала ниже 30% – всего было раскрыто 154,7 тыс. преступлений из 562 тыс. В 2017 г. показатели улучшились, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.

Но стоит отметить, что высоким остается показатель раскрываемости тяжких преступлений – за прошлый год он составил 89,8%.

"Если мы говорим об убийствах, то раскрываемость за прошлый год была 89%. Это самый высокий показатель, начиная с 2013 г. По сути, в этом году полиция впервые вернулась к довоенным показателям. Это лучше, чем в прошлом и позапрошлом году, но не лучше, чем в 2013 г. Особенно велика проблема с мелкими кражами и нетяжкими, имущественными преступлениями. Для людей это самый больной вопрос, потому что украденный велосипед или автомобиль – это очень резонансно для конкретной семьи. Если полиция ничего не делает, чтобы раскрыть это преступление, у нас формируется негативное впечатление о всей полиции", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем.

Он также добавляет, что если говорить о тяжких преступлениях, то полиция справляется со своей задачей, а вот, что касается имущественных преступлений, здесь явная недоработка.

"Сегодня очень часто полиция работает на показатели, а не на качество, поэтому они закрывают те преступления, которые могут быстро раскрыть и передать в прокуратуру и в суд. А те дела, которые не раскрываются с первого наскока, по сути, являются мертвыми делами", – отмечает Монастырский.

Более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой