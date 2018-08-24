Увидеть весь мир в Украине: 7 альтернатив зарубежным достопримечательностям

Места, которые могут стать конкурентами известных в мире "приманок" для туристов

Горы, каньоны, море, водопады и средневековые крепости. Таким набором достопримечательностей может похвастаться далеко не каждая страна. Но все это есть в Украине. К 27-й годовщине Независимости сайт "Сегодня" подготовил перечень живописных мест рядом с нами, которые могут составить конкуренцию известным в мире достопримечательностям.

Остров Джарылгач

Джарылгач называют украинскими Мальдивами из-за пляжей с белым песком и прозрачной воды. Это самый крупный остров в Черном море. На его южной стороне находятся безлюдные песчаные черноморские пляжи. Это место привлекает туристов еще и возможностью понаблюдать за дельфинами.

Фото: alinka.ra/Instagram

Cамой главной его достопримечательностью является старинный закрытый маяк 1902-го года, спроектированный Александром Гюставом Эйфелем (создателем той самой башни в Париже). Если подняться вверх, откроется замечательный вид на заросшую маслинами песчаную косу, углубляющуюся в море.

Фото: nataliabilovus237/Instagram

В глубине остров напоминает африканскую саванну, в которой расположено множество озер. На просторах острова можно встретить оленей, ланей и муфлонов, живущих в дикой природе.

Где: Херсонская область, 8 км от Скадовска.

Стольское городище

Эту местность еще называют Приднестровской Хобитанией. Оно находится неподалеку от города Николаев Львовской области. Это древняя столица Белой Хорватии (земли одного из славянских племен) напоминает норы фантастического Хоббитона.

Площадь древнего города, по данным исследований, составляет 250 гектаров, он был окружен тремя линиями оборонительных укреплений, длина которых достигает 10 километров. Говорят, когда-то таких линий было десять, в прошлом на них были установлены деревянные стены и башни, которые обороняли жителей от врага.

Фото: Borys Javir – BJ, GFDL/wikimedia.org

Под городом существуют огромные подземные лабиринты, но пока их никто не исследовал – на это нужны серьезные материальные ресурсы.

За заповедник "Стольское городище" отвечает Львовский областной совет, но, увы, территория самого городища никак не защищена. Часть давних келий в скалах селяне самовольно захватили и обустроили там подвалы, установив двери.

Где: Стольское городище расположено вдоль восточных окраин сел Стильское, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области.

Виадуки в Плебановке и Ворохте

Невероятной красоты виадук находится неподалеку от села Плебановка Тернопольской области. Его построили в 1896 году, во времена Австро-Венгрии. Мост имеет девять арок из натурального камня. Похожая конструкция есть в шотландском Гленфиннане, который известен благодаря фильмам о Гарри Поттере. Именно по такому виадуку главные герои ехали в Хогвартс.

Фото: discoverukraine.com.ua

Еще один виадук сохранился в Ворохте Ивано-Франковской области. Он является не только одним из самых старейших, но и одним из самых длинных каменных арочных мостов во всей Европе: его длина 200 метров, протяженность центральной арки – 30 метров. Сейчас мост не используют по прямому назначению.

Фото: ukrainianpeople.us

Благодаря живописному изгибу русла реки Прут в этом месте создается великолепная панорама моста.

Где: с. Плебановка, Тернопольская область, Ворохта, Ивано-Франковская область.

Озеро Синевир

Самое большое и знаменитое озеро украинских Карпат находится на высоте 989 метров, а в глубину достигает 22 метров. Синевир окружают хвойные деревья: озеро и лес на фоне гор создают здесь неповторимый пейзаж. В озере много форели, но ловить рыбу запрещено, поскольку водоем входит в Национальный природный парк "Синевир". Часть парка с 2017 года признана частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Oksana Vashchuk

Посредине озера находится небольшой (площадью всего несколько квадратных метров) островок. Его называют Морским оком из-за того, что он напоминает зрачок. За несколько десятков гривен можно отправиться на островок на плоту. А вот купаться в озере нельзя. Холодная вода к этому и не располагает – летом она прогревается максимум до 10-12 градусов выше нуля.

Где: Закарпатская область, Межгорский район

Олешковские пески

Олешковские пески – это украинская полупустыня площадью примерно в 200 га, расположенная в 30 км от Херсона. Это самый большой песчаный массив в Европе.

Как и другие пустыни, она состоит из многочисленных барханов высотой около 5 м (отдельные барханы достигают высоты 20 м). Летом песок разогревается до +75 градусов по Цельсию, здесь редко идут дожди и даже бывают песчаные бури. Глубоко под песками находятся пресноводные полости, но их использование жестко ограничивается, ведь они необходимы для сдерживания роста пустыни.

Фото: be_nastik/Instagram

На этой территории также действует Национальный природный парк "Олешковские пески". При этом здесь есть все условия для активного туризма: пешеходные, велосипедные, конные и авто-мото походы и трофи по пескам.

Где: Олешковские пески начинаются в 40 километрах к востоку от Херсона.

Актовский каньон

Каньон расположен в долине реки Мертвовод вблизи села Актово Вознесенского района Николаевской области. Представляет собой уникальный комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов, единственный в Европе, который по своим геолого-ландшафтным показателям с огромной точностью напоминает знаменитые каньоны Северной Америки.

Фото: By Leeloohappy [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Commons

Актовский каньон является частью природного парка "Бугский Гард", входит в список семи природных чудес Украины и считается одним из старейших европейских участков суши.

В долине реки Мертвовод также находятся захоронения скифских царей – именно этим иногда объясняют название реки. Но есть и другая легенда – якобы во время татарского набега местные жители вылили в реку ядовитый отвар, татары напились воды и умерли. Еще одна легенда рассказывает, что когда-то здесь произошла страшная битва запорожских казаков с турками, после которой на плесе реки лежало столько тел, что даже не было видно воды.

Где: с. Актово Вознесенского района Николаевской области.

Аккерманская крепость

Аккерманская или Белгород-Днестровская крепость возвышается на скалистом берегу Днестровского лимана и является памятником истории и фортификационного строительства 13–15 столетий.

Фото: И. Шаповалов

Возле крепости сохранились руины древнего города Тира, которые датируются 6 веком до нашей эры. Отметим, всего в Украине сохранилось 116 крепостей, замков или их остатков, и самые известные из них – это Каменец-Подольская и Хотынская крепости, замок "Паланок" в Мукачево, замок Любарта в Луцке. Однако Аккерманская крепость среди них стоит особняком, ведь она самая большая в Украине и одна из наиболее сохранившихся крепостей в Восточной Европе.

В апреле этого года на территории Белгород-Днестровской крепости снимали боевик. По задумке сценариста, британский спецназ пытался отбить крепость у террористов. Название этого фильма пока держат в секрете.

Где: Белгород-Днестровский, Одесская область.