"Друг познается в беде" – китайский город поможет Львову в борьбе с коронавирусом

Из Китая во Львов доставят респираторы, защитные костюмы и наборы реагентов

Китайский город Чэнду поможет Львову, где продолжает расти число зараженных, в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Письмо о готовности помочь в борьбе с COVID-19 мэрия китайского города Чэнду прислала в ответ на обращение городского головы Львова Андрея Садового. Мэр Чэнду Ло Цян отметил, что речь идет о партии изделий медицинского назначения. По предварительным договоренностям, город готов предоставить Львову до 1000 респираторов N95, 150 защитных костюмов и 200 наборов реагентов для ПЦР-диагностики", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что защитные средства и реагенты Львову предоставят бесплатно.

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"Я уверен, что под Вашим руководством жизнь города и производство скоро восстановятся. Друг познается в беде. Чэнду и Львов всегда взаимно будут помогать, поддерживать друг друга и вместе переносить невзгоды", – говорится в письме.

Указано, что Андрей Садовый обещал направить соответствующие письма-просьбы во все города, которые являются партнерами Львова.

Также отмечается, что Чэнду является одним из крупнейших городов Китая с населением около 16,5 млн человек.

Ранее мы сообщали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

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Также ранее сообщалось, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже около 200 тысяч. Где в стране можно пройти тест на коронавирус – рассказала врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина.

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