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Во Львове умерла медсестра с коронавирусом: пять дней лечилась самостоятельно

22 апреля, 18:37

Руслан Ровик

60-летняя женщина работала в Центре легочного здоровья

Во Львове умерла медсестра из Центра легочного здоровья, у которой подтвердили коронавирус и госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

Как сообщили в Яворовской районной государственной администрации, 60-летняя женщина почувствовала недомогание 7 апреля, но обратилась за помощью только 12 числа.

Женщина жила в селе Вороцев и работала младшей медсестрой в областном Центре легочного здоровья.

"Обратилась 12 апреля за медицинской помощью по месту работы в Центр легочного здоровья и сразу была госпитализирована. Ей провели обследование на COVID-19 (ПЦР), результат позитивный", – заявили в РГА.

Также выяснилось, что у женщины были сопутствующие заболевания, в частности, гипертония и ожирение.

Напомним, ранее во Львовской области 58-летняя женщина из села Глинск скрывала от врачей инфицирование коронавирусом и неделю провела в обычной районной больнице, а когда она умерла, медикам пришлось изолироваться.

Также мы сообщали, что закарпатский врач, который неделю провел с людьми, заболевшими коронавирусом, эмоционально поделился своими впечатлениями от общения с инфицированными. По его словам, люди не понимают, что могут заразиться в родном городе, не общаясь с приехавшими из-за рубежа.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области умер один из врачей,зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района. После подтверждения первых трех случаев заражения в поселке закрыли амбулаторию и больницу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов медсестра умерла Львовская область коронавирус

Источник: Сегодня

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