Коронавирус во Львовской области: появились новые данные о заболевших

Больше всего зараженных – во Львове

Во Львовской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 298 человек. Об этом сообщили в местном лабораторном центре.

"По состоянию на 24.04.2020 года во Львовской области лабораторно подтверждены 298 случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

За последние сутки в области обнаружили 16 новых больных. Итак, случаи коронавируса зафиксировали:

Львов – 207 человек

Пустомытовский район – 37 человек

Жовковский район – 20 человек

Стрыйский район – 5 человек

К-Бугский район – 3 человека

Перемышлянский район – 2 человека

Городокский район – 2 человека

Яворивский район – 7 человек

Старосамборский район – 2 человека

Мостиский район – 2 человека

Дрогобыч – 5 человек

Николаевский район – 1 человек

Трускавец – 1 человек

Червоноград – 4 человека

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С начала эпидемии в области к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 1849 человек. Госпитализировали в областную инфекционную больницу 326 человек, на амбулаторное лечение отправили 1120 человек. Сейчас же на стационарном лечении остаются 105 человек.

Вирус в регионе уже успел унести жизни 12 человек:

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Львов – 8 летальных случаев

Жовковский, Пустомытовский, Мостиский, Яворивский районы – по одному случаю

39 пациентов в регионе удалось вылечить от опасного недуга.

Ранее мы сообщали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

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Напомним, по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки в стране обнаружили 477 новых зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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