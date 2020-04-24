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Коронавирус во Львовской области: появились новые данные о заболевших

24 апреля, 12:14

Тина Наринецкая

Больше всего зараженных – во Львове

Во Львовской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 298 человек. Об этом сообщили в местном лабораторном центре.

"По состоянию на 24.04.2020 года во Львовской области лабораторно подтверждены 298 случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

За последние сутки в области обнаружили 16 новых больных. Итак, случаи коронавируса зафиксировали:

  • Львов – 207 человек
  • Пустомытовский район – 37 человек
  • Жовковский район – 20 человек
  • Стрыйский район – 5 человек
  • К-Бугский район – 3 человека
  • Перемышлянский район – 2 человека
  • Городокский район – 2 человека
  • Яворивский район – 7 человек
  • Старосамборский район – 2 человека
  • Мостиский район – 2 человека
  • Дрогобыч – 5 человек
  • Николаевский район – 1 человек
  • Трускавец – 1 человек
  • Червоноград – 4 человека

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С начала эпидемии в области к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 1849 человек. Госпитализировали в областную инфекционную больницу 326 человек, на амбулаторное лечение отправили 1120 человек. Сейчас же на стационарном лечении остаются 105 человек.

Вирус в регионе уже успел унести жизни 12 человек:

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  • Львов – 8 летальных случаев
  • Жовковский, Пустомытовский, Мостиский, Яворивский районы – по одному случаю

39 пациентов в регионе удалось вылечить от опасного недуга.

Ранее мы сообщали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

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Напомним, по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки в стране обнаружили 477 новых зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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