Коронавирус во Львовской области: появились новые данные о заболевших

Во Львовской области продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 298 человек. Об этом сообщили в местном лабораторном центре.
"По состоянию на 24.04.2020 года во Львовской области лабораторно подтверждены 298 случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.
За последние сутки в области обнаружили 16 новых больных. Итак, случаи коронавируса зафиксировали:
- Львов – 207 человек
- Пустомытовский район – 37 человек
- Жовковский район – 20 человек
- Стрыйский район – 5 человек
- К-Бугский район – 3 человека
- Перемышлянский район – 2 человека
- Городокский район – 2 человека
- Яворивский район – 7 человек
- Старосамборский район – 2 человека
- Мостиский район – 2 человека
- Дрогобыч – 5 человек
- Николаевский район – 1 человек
- Трускавец – 1 человек
- Червоноград – 4 человека
С начала эпидемии в области к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 1849 человек. Госпитализировали в областную инфекционную больницу 326 человек, на амбулаторное лечение отправили 1120 человек. Сейчас же на стационарном лечении остаются 105 человек.
Вирус в регионе уже успел унести жизни 12 человек:
- Львов – 8 летальных случаев
- Жовковский, Пустомытовский, Мостиский, Яворивский районы – по одному случаю
39 пациентов в регионе удалось вылечить от опасного недуга.
Ранее мы сообщали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.
Напомним, по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки в стране обнаружили 477 новых зараженных.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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