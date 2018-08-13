Резонансное ДТП с мажором Бузинарским в Ровно: главные подробности

Сын бывшего сотрудника МВД перед аварией изрядно выпил и в тот момент должен был находиться под домашним арестом

В Ровно расследуют резонансное ДТП с участием 26-летнего Андрея Бузинарского. По фактам угрозы журналисту, а также аварии с пострадавшими в полиции открыли два уголовных производства. Кроме этого, сын бывшего сотрудника МВД в момент совершения аварии должен был находиться под домашним арестом по факту сбыта наркотиков и был сильно пьян.

"В полицию 11 августа, в 06:50 сообщили, что на перекрестке улиц Грушевского – Кобзарская областного центра произошло ДТП с пострадавшими. Установлено, что 26-летний местный житель, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь со стороны улицы Гагарина на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем марки Dacia Logan, под управлением 60-летнего водителя", – сообщают в полиции.

В результате столкновения пассажирка автомобиля Dacia, 57-летняя жена водителя, получила ушиб грудной клетки. У водителя медики диагностировали ушиб позвоночника и тупую травму живота. Обоих пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

Сам водитель автомобиля Skoda в результате ДТП не пострадал. Согласно освидетельствованию, он пребывал в состоянии опьянения: алкотестер "Драгер" показал 2,14 промилле алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователем Ровенского отдела полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские выяснили, что в рамках уголовного производства по факту сбыта наркотических веществ Ровенский районный суд избрал парню меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00. Поэтому полицейские готовят материалы, подтверждающие факт нарушения домашнего ареста, для решения вопроса Ровенским районным судом изменения меры пресечения на более строгую.

Также установлено, что при оформлении материалов ДТП Бузинарский угрожал физической расправой 36-летней журналистке и продюсеру местной телерадиокомпании, которая осуществляла видеофиксацию события.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ, либо арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В свою очередь, журналистка, пострадавшая от "проделок" Бузинарского, Инна Билецкая поделилась фото и видео с места аварии на своей странице в Facebook.

"Я спрашиваю Андрея, что он употреблял – алкоголь или наркотики. Андрей говорит, что и алкоголь, и наркотики. А еще Андрей говорит, что его отпустят, а мне грозит что-то страшное. Говорит, что даст пару долларов ребятам, и меня убьют. И Андрей не боится. От него разит алкоголем и ему безразлично. Его фамилия – Андрей Бузинарский. Его отец скандально известный чиновник и экс-сотрудник МВД. Известно, что он был причастен к стрельбе на трассе Киев – Чоп, которая произошла из-за нарушения ПДД", – пишет Инна.

Напомним, недавно в Ровно возник конфликт между любителями дрифтинга и правоохранителями. Происшествие случилось на парковке одного из торговых центров на улице Макарова, в результате чего пострадали трое правоохранителей, а также были повреждены два полицейских автомобиля.

Ранее мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. А вот общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.