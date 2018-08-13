Смертельная авария маршрутки в Житомирской области: появились новые подробности

Водитель маршрутки, во время смертельной аварии в Житомирской области 20 июля, уснул за рулем, что и привело к трагедии. Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Потому что с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, поскольку даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить", – заявил правоохранитель.

Ранее мы писали о том, что владельцу маршрутного автобуса суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней. Луцику инкриминируют обвинения по статье "Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации".

Как известно, в страшной аварии на трассе Киев – Чоп в Житомирской области, где погибли 10 человек, в том числе трое детей, ранения получили девять пассажиров.

Также стоит напомнить, что в ходе совещаний после аварий в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.