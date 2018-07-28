ДТП в Черновицкой области с участием микроавтобуса и поезда: появились новые подробности

Пять пассажирова микроавтобуса, среди которых 15-летняя девочка, находятся в реанимации

В результате ДТП в селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области, где микроавтобус Mercedes Sprinter въехал в поезд, пострадали девять человек. С места происшествия работники "скорой" направили травмированных в больницу, пятеро пострадавших находятся в реанимации, среди них – 15 летняя девочка.

"В нашем отделении пребывают пять пациентов, все в достаточно тяжелом состоянии. Шансы есть, будем верить, что все выживут и постепенной пойдут на поправку", – сказала врач-анестезиолог реанимационного отделения Елена Нечитайло.

Как стало известно, жертвами трагедии оказались 31-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Микроавтобус, который развозил со смены 15 работников птицефабрики отъехал от предприятия всего на километр. Пассажиры транспортного средства затрудняются описать обстоятельства аварии.

62-летний водитель, который, по данным полиции, не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути, уже несколько лет возит пассажиров дорогой, на которой произошло ДТП. Мужчина не может объяснить причины, по которым поехал под поезд.

В тоже время в полиции утверждают, что звуковые и световые сигналы на Ж/Д переезде находились в исправном состоянии.

"У нас уже есть допрошенная свидетельница, которая утверждает, что за несколько минут до аварии пересекала колею, и все звуковые и световые сигналы были включены", – заявил заместитель начальника управления Нацполиции области Александр Чубей.

Водителю микроавтобуса грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее в Одесской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. В результате аварии пострадали дети возрастом девяти и полутора лет. Погибшей пассажирке автомобиля было 26 лет.

А Хмельницкой области пассажирский поезд "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.