В Черновицкой области микроавтобус въехал в поезд, двое погибших

Сегодня, 20:24

Еще семеро пассажиров пострадали, трое из них находятся в реанимации


cv.npu.gov.ua

cv.npu.gov.ua

В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом. В результате этого погибли двое человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает областной отдел коммуникации полиции.

Во время аварии семь человек доставили в больницу, трое из них – в реанимацию.

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Правоохранителям сообщили об аварии около 17:30. Уже на месте выяснили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.

По данным полиции, на момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.

Водителя микроавтобуса задержали. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее в Одесской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. В результате аварии пострадали дети возрастом девяти и полутора лет. Погибшей пассажирке автомобиля было 26 лет. 

А  Хмельницкой области пассажирский поезд  "Москва – Хмельницкий" столкнулся с грузовиком КамАЗ.
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"Сегодня"

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