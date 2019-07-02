ДТП во Львовской области: двое погибших, один – в реанимации

Автомобиль Volkswagen Golf съехал с дороги в кювет

Фото: Варта-1

Во Львовской области в ночь на 2 июля произошло смертельное ДТП. Как оказалось, около 1:45 ч. возле с. Новый Став Каменка-Бугского района, 45-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

В результате ДТП водитель (местный житель) и пассажир автомобиля, житель Винницы, 1997 года рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия. Второй пассажир, житель райцентра Каменка-Бугская, 1987 года рождения, с диагнозом: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки" госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно на автодороге Стрый-Знаменка возле села Малиничи в Хмельницком районе столкнулись два легковых автомобиля – ВАЗ 21099 и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали шесть человек.

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Как сообщалось ранее, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

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