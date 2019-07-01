В Днепре пьяный водитель вылетел на детскую площадку

В результате инцидента легковушка перевернулась

В Днепре пьяный водитель вылетел на детскую площадку. Фото: Нацполиция

В Днепре мужчина, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие – выехал на детскую площадку.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, происшествие случилось около 22:00 на улице Уральской. О случившемся на горячую линию сообщили местные жители.

Прибыв на место инцидента, копы обнаружили перевернутый набок автомобиль ВАЗ и рядом с ним – водителя.

"Инспекторы предложили водителю освидетельствование. Тот согласился. В крови водителя алкотестер показал 0,62 промилле алкоголя (при норме в 0,2 промилле – Ред.). На мужчину составили протокол по статьям "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства" и "управление в состоянии опьянения", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

К счастью, дети во время аварии на площадке не гуляли, что позволило избежать трагедии.

Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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