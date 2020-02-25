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Дух перехватывает: появились фото "космических" Карпат после вьюги

25 февраля, 15:08

Свидетель метели в Карпатах сделал невероятные снимки

После сильных метелей в Карпатах, которые намели до полутора метров снега, в сети появились фото с необыкновенными горными пейзажами, напоминающими снимки с других планет.

По словам пользователя Facebook Василия Фицака, который находится на вершине горы Поп Иван, снимки он сделал в окне между метелями, хотя скорость ветра в момент съемки составляла около 25 метров в секунду.

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Стоит добавить, что на опубликованных фото можно увидеть так называемые "линзоподобные" облака, которые возникают на гребнях воздушных потоков, преодолевающих преграды. Их особенностью являются то, что они не двигаются, каким бы сильным ни был ветер. Они говорят о приближении активного циклона.

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Напомним, что ранее ученые предупреждали украинцев: страну ожидает необычно холодный месяц. При этом синоптики подчеркнули, что наблюдают серьезные изменения температурного режима – становится теплее, но заметнее всего это явление в летнее и зимнее время.

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Карпаты метель облака пейзаж вьюга

Источник: Сегодня

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