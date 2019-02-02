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Двое жителей Львовской области отравились угарным газом

Сегодня, 06:30

Оба пострадавших доставлены в медучреждения

Фото: dpchas.com.ua
Двое жителей Львовской области отравились угарным газом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/469/ed3/5c5469ed38773.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/469/ed3/5c5469ed38773.jpg Запад Оба пострадавших доставлены в медучреждения

Во Львовской области за одни сутки двое людей отравились угарным газом. ЧП имели место в областном центре  и одном из сел Яворовского района.

"Во Львове отравился угарным газом местный житель, 1986 года рождения. Пострадавший в состоянии средней тяжести был доставлен в ЛОКБ (39% карбоксигемоглобина). Его квартира оборудована газовой плитой и газовой колонкой, куда уже прекратили подачу газа", – сообщают в мэрии Львова.

А в селе Глиницы Яворовского района на ул. Вербицкого, в частном жилом доме, отравился угарным газом 55-летний местный житель. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в Яворовскую ЦРБ.
Дом оборудован газовой плитой и газовым котлом "Житомир". Работниками ПАО "Львовгаз" прекращена подача газа в дома. Об этом сообщает департамент гаржданской защиты ЛОГА.

Напомним, не так давно во Львове отравились угарным газом двое граждан Республики Беларусь. 22-летняя иностранка приехала во Львов с 21-летним товарищем. Они вместе путешествовали и снимали квартиру.

Кроме того, ранее во Львовской области жертвами газовой "атаки" стали шесть человек. Три человека в результате отравления погибли, еще трое, в том числе и маленький ребенок, попали в больницу.

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Тег больница, угарный газ, пострадавшие, Львовска область

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