В Одессе нашли тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением в голову (фото 18+)

Сегодня, 13:31

Причины смерти выясняют правоохранители

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли на склоне возле Французского бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Личность погибшего установили. Им оказался 19-летний житель Одесской области.

Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет.

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Фото: 7 канал

Полицейские внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направили на экспертизу. Предварительная причина – самоубийство.

Напомним, ночью в Семафорном переулке обнаружили тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцуУстановленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в область груди и бросился прочь.

Также сообщалось, в Винницкой области мужчина убил жену совком. За убийство женщины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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