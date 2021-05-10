Двухлетняя девочка выпала с 8 этажа во Львове – ребенок не выжил

Фото: Facebook / Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Во Львове полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка – двухлетняя девочка выпала из многоэтажного дома утром 10 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского управления Нацполиции.

Трагедия произошла на улице Шевченка около 8:30 – ребенок выпал с восьмого этажа одной из многоэтажек. На место прибыли медики и полиция, но спасти девочку не сумели.

Сейчас решается вопрос о правовую квалификации случившегося.

В своем Facebook местный журналист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил о причастности матери к смерти девочки. Якобы у женщины психические проблемы. Однако позже он опроверг эту информацию, отметив лишь, что женщину задержали.

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Напомним, в прошлом году из окна восьмиэтажки на улице Рубчака во Львове тоже выпал маленький ребенок – девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев погибла на месте.

А несколько месяцев назад похожая трагедия произошла в киевской Воскресенке – неадекватная женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка, после чего продолжила бросаться по людям кусками шифера.