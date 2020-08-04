Во Львове трагически погиб полуторагодовалый ребенок: что известно

Во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, несмотря на старания медиков, спасти ребенка не удалось, она умерла.
"Мы выражаем соболезнования родным и близким. Как это случилось, установят следователи, а мы призываем родителей быть осторожными", – говорится в сообщении.
Правоохранители уточняют, что по статистике ежегодно из-за неосмотрительности взрослых десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.
Ранее мы сообщали, что в одном из сел Ореховского района Запорожской области семилетний мальчик прикоснулся к стиральной машине и погиб от удара электрическим током.
Также напомним, в Одессе умерла пятилетняя девочка, которая получила тяжелые ожоги 35% тела. Ребенок сутки пролежал дома в тяжелом состоянии, пока мать искала деньги "на врачей".
Также мы писали, что на Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к условному лишению свободы.
А на Волыни женщина убила своего новорожденного ребенка, а тельце закопала на огороде.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк