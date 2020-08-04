Українська
$ 27,74
32,52
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

Во Львове трагически погиб полуторагодовалый ребенок: что известно

4 августа, 14:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасти маленькую девочку не удалось

Во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, несмотря на старания медиков, спасти ребенка не удалось, она умерла.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким. Как это случилось, установят следователи, а мы призываем родителей быть осторожными", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют, что по статистике ежегодно из-за неосмотрительности взрослых десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.

Ранее мы сообщали, что в одном из сел Ореховского района Запорожской области семилетний мальчик прикоснулся к стиральной машине и погиб от удара электрическим током.

Также напомним, в Одессе умерла пятилетняя девочка, которая получила тяжелые ожоги 35% тела. Ребенок сутки пролежал дома в тяжелом состоянии, пока мать искала деньги "на врачей".

Также мы писали, что на Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к условному лишению свободы.

А на Волыни женщина убила своего новорожденного ребенка, а тельце закопала на огороде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
дети Львов трагедия полиция выпал девочка из окна
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
"Утонувшие" поля и целый город без воды: в Хмельницкой области пронесся ураган (фото, видео)Запад
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционнымУкраина
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболел
Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболелЗапад
Оползни и реки на улицах: запад Украины снова накрыла непогода (фото, видео)
Оползни и реки на улицах: запад Украины снова накрыла непогода (фото, видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять