Во Львове трагически погиб полуторагодовалый ребенок: что известно

Во Львове на улице Рубчака из окна восьмиэтажки выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, несмотря на старания медиков, спасти ребенка не удалось, она умерла.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким. Как это случилось, установят следователи, а мы призываем родителей быть осторожными", – говорится в сообщении.

Правоохранители уточняют, что по статистике ежегодно из-за неосмотрительности взрослых десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.

Ранее мы сообщали, что в одном из сел Ореховского района Запорожской области семилетний мальчик прикоснулся к стиральной машине и погиб от удара электрическим током.

Также напомним, в Одессе умерла пятилетняя девочка, которая получила тяжелые ожоги 35% тела. Ребенок сутки пролежал дома в тяжелом состоянии, пока мать искала деньги "на врачей".

Также мы писали, что на Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к условному лишению свободы.

А на Волыни женщина убила своего новорожденного ребенка, а тельце закопала на огороде.

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