Едкий дым, пылающие поля и лес: как на Волыни укрощают пожары (фото и видео)

На Волыни за 16 апреля произошли семь возгораний, которые угрожали лесным пожаром. Горело вблизи лесных массивов Киверцовского, Колковского, Цуманского, Владимир-Волынского, Прибужского лесхозов. Об этом сообщили в Волынском областном управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Оба возгорания на территориях, смежных с ГП "Киверцовское ЛГ", произошли из-за поджога свалок. Одно – в с. Бодячев Киверцовского района, где находится свалка г. Киверцы. Зачем кому-то было зажигать помойку – не понятно. И хотя огонь удалось быстро локализовать, дымить там будет еще долго. О том, какой дым выделятся в воздух – объяснять излишне. На месте находятся спасатели и заливают вспышки огня – ведь сильный ветер сегодня постоянно вызывает повторное разгорание", – говорится в сообщении.

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Еще один стихийный мусорник горел возле села Сокиричи Киверцовского района. Огонь распространился мгновенно в местные самосевные леса. За несколько часов выгорели более 50 га полей и самосевов. Огонь был очень близко к жилым домам.

К тушению привлекались пожарные, местные жители и лесоводы. Возгорание пока локализовали.

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Напомним, в Киеве во второй половине дня 16 апреля, наблюдается смог с запахом гари. Едкая дымка ощущалась во всех районах города. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что дымка с запахом гари в городе – из-за сжигания сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

Чтобы осадить пыль, витающую в воздухе, и снизить уровень смога, на улицы столицы выехала спецтехника "Киевавтодора". Улицы в городе будут усиленно мыть и поливать.

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