Ехала в роддом: на трассе Киев – Чоп в ДТП погибла беременная женщина (фото и видео)

В Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, еще три человека пострадали. Правоохранители уже начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области.

Как рассказали правоохранители, смертельная авария случилась утром 19 октября на трассе Киев – Чоп, вблизи села Корнин.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda, 27-летний житель Ровно, выехал на встречку. Там иномарка столкнулась с автомобилем Volkswagen под управлением 37-летнего мужчины.

В результате столкновения получили травмы водитель и пассажирка Volkswagen: мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, его 32-летнюю жену – в травматологию.

25-летняя пассажирка Honda на последнем сроке беременности погибла на месте от полученных травм. Ее мужа госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом.

Напомним, недавно в Ровенской области микроавтобус врезался в грузовик. В результате ДТП один человек погиб, еще трех госпитализировали.

Кроме того, на трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто, погибли три человека.

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