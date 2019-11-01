"Эти машины спасут много жизней": врачи Львовской области получили очередные спецавтомобили от Фонда Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

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"Сегодня у нас очередной праздник. Мы получаем сразу три современные машины, которые в ближайшие недели начнут помогать врачам в спасении человеческих жизней. Ранее мы получили две машины от Рината Ахметова, и эти автомобили прекрасно себя зарекомендовали. Одна работает в Дрогобыче, вторая – во Львове. Лучший показатель их качества – то, что ни один водитель после их появления не захотел уволиться".

Так прокомментировал получение новых автомобилей скорой неотложной помощи и.о. директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Львовской области Ярослав Пилипец. Ключи сразу от трех машин типа В, которые называют "реанимациями на колесах", были вручены Ярославу Дмитриевичу 29 октября в рамках проекта "200 скорых для Украины", который реализуется по инициативе президента Украины и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из средств мецената.

По словам Ярослава Пилипца, новые машины будут приписаны к пунктам экстренной медицинской помощи (ЭМД), которые расположены на оживленных трассах Львовской области.

"Эти машины пойдут в районные амбулатории и будут обслуживать не только села района, но и выезжать на все дорожно-транспортные происшествия, которые происходят в зоне их ответственности. Пункт ЭМД "Добротвор" будет работать на местах ДТП, на трассе Львов-Луцк, пункт "Лопатин" возьмет на себя обслуживание трассы Броды – Радехов, еще одна машина пойдет на Жидачевскую подстанцию. Здесь расположена международная трасса Львов – Ивано- Франковск – Черновцы, на которой происходит очень большое количество аварий. Эти машины очень нужны именно на этом направлении работы, потому что они будто созданы для спасения людей, попавших в ДТП. Уверен, они спасут много жизней. Потому что ДТП – это почти всегда тяжелые травмы, помощь при которых нужно оказывать прямо на месте. А эти автомобили оборудованы всем необходимым", – говорит Пилипец.

Фонд Рината Ахметова передал медикам уже 139 машин по проекту "200 скорых для Украины". До конца года больницы и амбулатории во всех регионах страны получат еще 61 автомобиль. Это будут скорые-внедорожники на базе Toyota Land Cruiser.

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