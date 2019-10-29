/ Фото: fdu.org.ua

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Сегодня Фонд Рината Ахметова передал медикам из 19 областей Украины 39 машин скорой помощи. Всего с начала проекта "200 скорых для Украины" медики во всех областях получили 139 автомобилей.

"Эти автомобили сами медики назвали "реанимацей на колесах". Из регионов, где такие машины уже работают, Фонд получает восторженные отклики. Так, врачи из Христиновки Черкасской области сообщили, что такого оборудования, как в машинах от Фонда Рината Ахметова, нет даже в районной больнице", – сказала на церемонии вручения директор проектов и программ Фонда Ирина Блажан.

Сегодняшняя передача 39 автомобилей скорой помощи – знаковый этап проекта "200 скорых для Украины". Всего автомобилей этого класса передано 114. Это последняя партия реанимаций на колесах, но не последняя в проекте. В ближайшие два месяца Фонд передаст во все регионы еще 61 автомобиль на базе внедорожников Toyota Land Cruiser. Они будут обслуживать отдаленные населенные пункты и принадлежать территориальным громадам страны.

В рамках проекта Фонд передает медикам три типа автомобилей скорой помощи – машины типа В, оборудованные как палаты реанимации, неонатальные автомобили типа С, предназначенные для спасения новорожденных детей и уникальные для Украины скорые типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает скорым частных клиник.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Благодаря двумстам автомобилям скорой помощи, которые распределят в больницы страны, где особо остро нуждаются в транспорте, будут спасены жизни более миллиона украинцев.

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