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Фанаты "Карпат" устроили дебош в вагонах "Укрзализныци"

Сегодня, 18:03

Выбросили из поезда 21 матрас и 25 подушек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Фанаты "Карпат" устроили дебош в вагонах "Укрзализныци" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b61/1e4/5cab611e43428.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b61/1e4/5cab611e43428.jpg Запад Выбросили из поезда 21 матрас и 25 подушек

Болельщики футбольного клуба "Карпаты" в минувшую субботу разгромили три вагона поезда сообщением Львов-Запорожье.

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", всего в поезд, следующий в Запорожье, сели 250 болельщиков "Карпат". Пассажиры вели себя неадекватно: они разбили 12 стекол в окнах и тамбурах, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и 3 огнетушителя.

Как отмечается, правоохранителей вызывали почти на каждой станции, однако ни один из представителей Нацполиции не принял мер для урегулирования ситуации.

На данный момент из-за действий хулиганов вагоны №4, 5 и 6 требуют существенного ремонта и поэтому временно не работают.

"Укрзализныця еще раз обращается к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, десятки подростков устроили дебош в харьковском метро.

Также мы сообщали о том, что пьяный пассажир устроил дебош в поезде Киев-Шостка.

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Тег Укрзализныця, Запорожье, футбол, фанаты, Карпаты Львов , погром

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