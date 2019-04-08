Фанаты "Карпат" устроили дебош в вагонах "Укрзализныци"
Выбросили из поезда 21 матрас и 25 подушек
Болельщики футбольного клуба "Карпаты" в минувшую субботу разгромили три вагона поезда сообщением Львов-Запорожье.
Как сообщается на сайте "Укрзализныци", всего в поезд, следующий в Запорожье, сели 250 болельщиков "Карпат". Пассажиры вели себя неадекватно: они разбили 12 стекол в окнах и тамбурах, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и 3 огнетушителя.
Как отмечается, правоохранителей вызывали почти на каждой станции, однако ни один из представителей Нацполиции не принял мер для урегулирования ситуации.
На данный момент из-за действий хулиганов вагоны №4, 5 и 6 требуют существенного ремонта и поэтому временно не работают.
"Укрзализныця еще раз обращается к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, десятки подростков устроили дебош в харьковском метро.
Также мы сообщали о том, что пьяный пассажир устроил дебош в поезде Киев-Шостка.
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