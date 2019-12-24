Фонд Рината Ахметова обеспечил транспортом медиков Черновицкой области

Автомобили поступают в разные регионы страны в рамках проекта "200 скорых для Украины"

Инфаркты и инсульты являются самыми распространенными болезнями, которые уносят жизни и здоровье украинцев. Причем основные жертвы сердечно-сосудистых заболеваний – довольно молодые: мужчины после 40 лет.

С проблемами сердца столкнулся и 58-летний Дмитрий Руденко из Хотина. Но своевременная медицинская помощь спасла мужчину. Хотя ему нет еще и 60 лет, он начал замечать слабость.

"Так случилось, что начало давить сердце. Это было под вечер, уже врачей в поликлинике не было никого, семейного врача… Я не знал, к кому обращаться", – вспоминает житель Хотина Дмитрий Руденко.

Единственный выход в этой ситуации был – вызвать скорую.

"Приехала скорая, на этой машине, которую недавно район получил. Вышел врач, вышел фельдшер, принесли с собой аппаратуру, сняли кардиограмму сразу и предложили пройти лечение в стационаре", – говорит Дмитрий Руденко.

Эту современную машину Прутской станции экстренной помощи подарили в рамках проекта "200 скорых для Украины". Его воплощают по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"В машине очень много оборудования, которого у нас не было до этого, потому что у нас была машина старая. Сейчас же мы в любой точке вызова предоставляем такую ​​помощь, которую могут предоставить в реанимационном отделении", – радуется фельдшер Владимир Есько.

Станция обслуживает Хотин и ближайшие поселки.

"Это стало возможным благодаря президенту Украины и Фонду Рината Ахметова. Мы им благодарны за то, что они нам предоставили такой автомобиль. Благодаря этому мы предоставляем более качественную помощь", – говорит старший врач скорой помощи Борис Диордийчук.

Хотинскую крепость, одно из семи чудес Украины, ежегодно посещают тысячи туристов.

"Туристы приезжают посмотреть нашу историческую крепость, мы им предоставляем медицинскую помощь, это часто случается", – рассказывает старший врач скорой помощи Борис Диордийчук.

В рамках масштабного проекта Фонда Рината Ахметова по регионам Украины разъехалось 114 скорых класса "Б", 24 неонатальных скорых, и 64 внедорожника.

"Это очень большая помощь району. Оценивая работу Рината Ахметова, хочу сказать, что доброе дело он делает", – говорит житель Хотина Дмитрий Руденко.

Дмитрий Руденко говорит: из собственного опыта знает – от своевременной и качественной медицинской помощи зависит жизнь человека.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе президента Владимира Зеленского и личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова.

"Благодарю Вас за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачи 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и искренней душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно", – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам государственных учреждений здравоохранения такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

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