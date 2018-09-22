Фотокнига "Донбасс и мирные" стала лучшей документальной книгой года

Сегодня, 21:13

В издании собрано 11 историй мирных жителей Донбасса, пострадавших от боевых действий


Фотокнига "Донбасс и мирные", которая в настоящее время демонстрируется на 25-ом юбилейном книжном форуме во Львове, по версии Украинской библиотечной ассоциации, стала лучшей документальной книгой года.

В издании, которое было в начале лета презентовано на столичном фестивале "Книжный арсенал"собрано 11 историй мирных жителей Донбасса, пострадавших от боевых действий. Среди них – история бывшего учителя украинского языка, донбасского поэта-диссидента Якова Клиновского.

Издание было представлено на стенде издательства "Саммит-Книга" и вызвало большой интерес посетителей главной литературной площадки страны.

Книга "Донбасс и Мирные" ранее была презентована в Киеве и Брюсселе, она передана в международные организации и посольства. О ней уже знают далеко за пределами Украины. Неслучайно презентация фотокниги состоялась в преддверии Международного дня мира, который отмечают 21 сентября.

Также издание было также представлено в Мариуполе.

Фотокнига "Донбасс и Мирные" издана тиражом 2000 экземпляров.
книга, лучшие, Донбасс и мирные

Вы сейчас просматриваете новость "Фотокнига "Донбасс и мирные" стала лучшей документальной книгой года". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Милана. Эта девочка стала символом хрупкости человеческой жизни и исцеляющей силы милосердия

Неоконченная книга жизни: истории тех, кто выжил вопреки войне

6 Августа, 06:00

Как выживают мирные жители Донбасса, какие испытания выдерживают и кто им помогает

Украина

В Киеве презентовали уникальную "Книгу Мира"

23 Августа, 21:05

Создавали ее почти три года дети военнослужащих из всех регионов совместно со своими сверстниками из украинских диаспор США, Канады, Турции, Португалии, Испании и Хорватии
Загрузка...
Загрузка...