Фотокнига "Донбасс и мирные" стала лучшей документальной книгой года

Фотокнига "Донбасс и мирные", которая в настоящее время демонстрируется на 25-ом юбилейном книжном форуме во Львове, по версии Украинской библиотечной ассоциации, стала лучшей документальной книгой года.

В издании, которое было в начале лета презентовано на столичном фестивале "Книжный арсенал", собрано 11 историй мирных жителей Донбасса, пострадавших от боевых действий. Среди них – история бывшего учителя украинского языка, донбасского поэта-диссидента Якова Клиновского.

Издание было представлено на стенде издательства "Саммит-Книга" и вызвало большой интерес посетителей главной литературной площадки страны.

Книга "Донбасс и Мирные" ранее была презентована в Киеве и Брюсселе, она передана в международные организации и посольства. О ней уже знают далеко за пределами Украины. Неслучайно презентация фотокниги состоялась в преддверии Международного дня мира, который отмечают 21 сентября.

Также издание было также представлено в Мариуполе.

Фотокнига "Донбасс и Мирные" издана тиражом 2000 экземпляров.