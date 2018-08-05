Неоконченная книга жизни: истории тех, кто выжил вопреки войне

Бывает так, что, читая книгу с непредсказуемым и часто страшным сюжетом, ее очень хочется перелистнуть, заглянув в конец, и узнать, что все будет хорошо. Но есть книги, которые не перелистнешь и не отложишь на потом.

Это книги нашей жизни. Миллионы людей — миллионы судеб и жизненных сюжетов, которые четыре года назад сошлись в одной точке — на Донбассе. Для этих людей каждый день — новая глава с открытым и не совсем понятным финалом. Единственное, в чем они могут быть уверены, — в том, что могут рассчитывать в моменты отчаяния и печали на помощь неравнодушных людей.

Четыре года назад Гуманитарный штаб Рината Ахметова начал свою работу в охваченном огнем Донбассе и создал свою "книгу судеб". По ее сюжету мирные жители, оказавшиеся на грани выживания, всегда находили спасение.

Каждая судьба — отдельная глава, каждый рассказ — короткая, но пронзительная история о победе милосердия над бедой. Несколько таких историй уже увидели свет в фотокниге "Донбасс и Мирные", изданной в этом году. Это рассказы о тех, кто прошел испытания жизненными невзгодами и не потерял себя, не потратил драгоценный дар — жизнь — на бесполезные упреки судьбе. Таким людям хочется помогать и восхищаться их жизненной стойкостью.

И "Сегодня" продолжает рассказывать о тех, кто смог выжить вопреки войне.

Мама живет на небе

Милана Абдурашитова из Мариуполя. Ей сейчас шесть лет, и она готовится пойти в школу, любит мультфильмы и кататься на велосипеде. Кажется, обычный ребенок — если не знать о том, что три года назад малышка вместе с мамой попала под жесточайший обстрел из "Градов". Мама погибла, закрыв своим телом дочку, а Милана была тяжело ранена. Случайный прохожий Юрий услышал из разрушенного магазина детский плач и смог вытащить девочку из-под обломков, привезти ее в больницу.

К сожалению, врачам не удалось спасти левую ножку Миланы, раздробленную осколками снарядов, и сейчас ребенок использует протез, чтобы ходить, бегать и играть.

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История Миланы не оставила никого равнодушным ни в нашей стране, ни за границей. Сразу после трагедии к спасению девочки подключился Гуманитарный штаб Рината Ахметова — благодаря ему девочку оперировали и буквально ставили на ноги лучшие врачи Днепра и Киева, а крошечный протезик был изготовлен высокими специалистами своего дела. Затем к реабилитации подключились психологи Штаба, которые помогли крохе выйти из шокового состояния и научиться жить дальше.

Теперь семья Миланы — это ее бабушка Оля. Однажды после вопроса внучки, где же мама, бабушка показала на небо:

"Видишь самую большую и яркую звезду? Теперь мама живет там и смотрит на тебя сверху!".

Тысячи неравнодушных украинцев помогали семье кто чем мог — деньгами, продуктами, словами поддержки. Миланка, сама того не ведая, показала всем, насколько хрупка человеческая жизнь, как мгновенно она может исчезнуть в жерновах вооруженного конфликта. И насколько важно, чтобы рядом были те, кто поможет подняться, вернет желание жить дальше и сделает все, чтобы прошлое не осталось незаживающей раной на сердце.

Трое и один: не отдал своих внучек в детский дом

Василий Панин — дедушка трех маленьких внучек. Они живут вместе с ним, ведь их мама умерла, а родному отцу дети оказались не нужны. И 55-летний Василий Петрович взялся самостоятельно поднимать девчонок, не отдав родных кровинок в детский дом и оформив опекунство над ними.

Похоронив в позапрошлом году супругу, Василий Петрович взял на себя и мужские, и женские заботы по дому. Конечно, у него есть помощница — старшая 10-летняя внучка Альбина, которая совсем по-взрослому рассуждает: "Нас трое, дедушка один не справится". На ней и хозяйство, и малышки Катя с Соней, которым надо и книжки почитать, и поиграть, и накормить.

Дедушка Вася хочет вырастить и поставить внучек на ноги, а еще — обязательно дождаться настоящего мира. Ведь село Сладкое, где живут Панины, находится на Донбассе, в Марьинском районе, в прифронтовой зоне.

За годы боевых действий Сладкому досталось по полной программе: были разрушены и несколько домов, и скотоферма, где когда-то работал Панин. Не раз Василий Петрович вместе с девочками прятался в подвале во время жестких обстрелов, боясь выйти хоть на минутку. Не единожды ломал голову: как выжить семье, если из всех доходов одна пенсия, а держать много домашних животных во дворе нет ни возможности, ни сил? Вырастить трех детей сейчас, когда неподалеку все еще слышны звуки выстрелов и взрывов, — задача не из легких, но Панин руки не опускает.

Этой семье, как и тысячам других, помогает Гуманитарный штаб — Василий Петрович с девочками регулярно получают четыре продуктовых набора.

"Ринат Ахметов очень даже помогает, и не только мне, — многим. Большое спасибо ему, что занимается таким добрым делом!" — благодарит Василий Панин, пока девочки разбирают лакомства из пакетов.

Катя и Соня еще малы, но тоже понимают: дедушка о них заботится, ему надо помогать.

"Как же хочется, чтобы было все хорошо!" — мечтает Альбина.

Панины. Василий Петрович и его родные Альбина, Катя и Соня

Спасенные. жить без страха

К своим 15 годам Юля Симонова, жительница приморского села Широкино, почти стертого с лица земли, успела повидать немало горя. Пришлось бежать из родного дома, оказавшегося в центре боевых действий, затем — узнать о серьезной болезни сердца. Переселенцы Юля и ее мама живут в Мариуполе в съемной квартире, почти вся зарплата матери уходит на оплату жилья и питание. Узнав, что дочери нужен сердечный имплант, Ольга была вне себя от горя: откуда взять деньги на спасение ребенка?

"Нам даже продать нечего", — со слезами говорила женщина.

В этой, казалось, безнадежной для семьи ситуации помог Гуманитарный штаб Рината Ахметова, который откликнулся на просьбу матери. По проекту "Здоровое сердце" Юле предоставили дорогостоящий имплант — окклюдер, избавивший ее от порока сердца.

"Ринат Ахметов спасает человеческие жизни. Огромнейшее спасибо этому замечательному человеку с золотым сердцем!" — говорит мама Юлии.

После такого события в ее жизни девочка твердо решила, что будет врачом.

Юлия Симонова из Широкино

У детей, узнавших, что такое война, совершенно не детские глаза и мысли. Они уже кажутся взрослее, серьезнее, чаще уходят в себя. Так произошло и с 12-летним Даниилом Бондаренко из Ясиноватой. Мальчик уже знает ценность жизни, ведь ему не раз пришлось прятаться в укрытии от взрывов и бояться за своих родителей.

"Мы боимся за свою жизнь, ведь никто не знает, что будет в следующую минуту. Иногда утром боимся проснуться и встать, страшно за маму и папу, — рассуждает Даниил. — Как же хочется жить обычной жизнью, где все живут, зарабатывают, отдыхают, улыбаются".

Для детей из прифронтовых городов и сел Штаб Рината Ахметова каждый год организовывает отдых в летнем лагере по программе "Мирное лето — детям Донбасса".

"Тут очень классно и хорошо. Мы оздоравливаемся. Спасибо огромное!" — весело кричит Даниил.

Даниил Бондаренко: "В летнем лагере очень классно и здорово!"