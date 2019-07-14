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Гибель детей в Ровенской области: на месте трагедии нашли еще три взрывных устройства

14 июля, 11:46

Задержанному хозяину дома грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

В поселке Смыга Дубенского района Ровенской области, в доме, где накануне от взрыва самодельной бомбы погибли двое детей, было обнаружено еще три взрывоопасных предмета.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, самодельные устройства были обнаружены в разных помещениях хозяйства.

"В дальнейшем их будут обезвреживать на удаленной территории или на месте обнаружения. Возле дома выставлен наряд полиции для охраны места происшествия", – говорится в сообщении.

59-летнего хозяина дома задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Были открыты уголовные производства по статьям "умышленное убийство двух и более лиц", "незаконное обращение с взрывчатыми веществами и боеприпасами". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Также выяснилось, что мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о хранении взрывчатки и боеприпасов.

Напомним, 13 июля внуки задержанного – 11-летняя девочка и 13-летний мальчик – пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, установленный в летней кухне, и в тот момент прогремел взрыв, жертвами которого стали оба ребенка.


Ранее мы сообщали о том, что в Днепропетровской области прогремел взрыв на детской площадке, в результате которого пострадали шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование этого происшествия и заявил, что будет лично контролировать ситуацию


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Тег взрыв, дети, взрывчатка, ровенская область

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