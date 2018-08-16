Гоструда оштрафовало предпринимателя за неоформленных сотрудников на 21 млн грн – ГФС

Сотрудники ГУ ГФС в Закарпатской области при проверке ФОП выявили крупный нелегальный бизнес по международным перевозкам

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Закарпатской области выявили крупный нелегальный бизнес по международным перевозкам, в результате чего Государственная служба по вопросам труда наложила на предпринимателя штраф почти в 21 млн грн, сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

"Сотрудники ГУ ГФС в Закарпатской области при проверке ФОП выявили крупный нелегальный бизнес по международным перевозкам. Предприниматель пользовался услугами 186 водителей без какого-либо оформления трудовых договоров, фактически – "в черную", – написал он в соцсети Facebook в четверг.

Продан также отметил усиление мер ГФС по выявлению нелегальных сотрудников: "По поручению премьер-министра Владимира Гройсмана во всех регионах Украины проводятся мероприятия для выявления нелегальных сотрудников. Созданы соответствующие рабочие группы".

Напомним, в Украине разоблачили 9 тысяч нелегальных предпринимателей.

Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщали, что в Украине снизился уровень теневой экономики. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что детенизация украинской экономики сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением существенных вызовов для финансовой системы страны, а также наличием неподконтрольных территорий из-за военной агрессии России на востоке Украины.

Несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине.