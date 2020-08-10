Грозит "красная" зона: на Буковине снова вспышка коронавируса

В Черновицкой области второй день подряд фиксируют более сотни новых заражений коронавирусом. Глава ОГА Сергей Осачук предупредил, что такими темпами область может оказаться в "красной" зоне.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, за вчерашний день, 9 августа, в Черновицкой области обнаружили 108 новых случаев COVID-19, всего исследовано 432 образца. Общее количество инфицированных на Буковине с начала эпидемии составило 6777.
За прошлые сутки 46 человек выздоровели от COVID-19. Всего болезнь побороли 5215 жителей области.
"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную" зону. Это означает возвращение к жестким карантинным ограничениям", - написал Осачук.
Напомним, ранее в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.
Как известно, за последние сутки, 9 августа, в Украине зафиксировали 1008 новых зараженных. Всего с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек.
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