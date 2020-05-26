Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчину

В Черновицкой области, в которой вовсю бушует эпидемия коронавируса, суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям, говорится в судебном постановлении Заставнивского районного суда.

Мужчина оказался жителем Тернопольской области, но на самоизоляцию он отправился в село Дорошовцы на Буковине. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Примечательно, что свою вину в суде мужчина признал.

Ранее мы рассказывали, что в Измаиле Одесской области на 17 тысяч гривен оштрафовали парикмахера, которая нарушила карантин. Женщину "сдала" ее клиентка, которая все же успела воспользоваться услугами мастера.

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А в Херсоне городской суд оштрафовал двух жительниц города за распространение слухов о коронавирусе, которые могли вызвать панику среди горожан.

Также читайте материал на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Как в мире начали ослаблять карантин, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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